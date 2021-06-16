В одном из жилищных комплексов Сургута девушки организовали бордель, а их клиенты мешают жить остальным

ЖК «Мирный» в Сургуте, по улице 30 лет Победы, оказался далеко не мирным – жильцы элитного комплекса бьют тревогу. Все дело в том, что две девушки, которые снимают в подъезде одного из домов квартиру, устроили там бордель. О том, что произошло, в этом материале siapress.ru.

C чего все началось?

Одну из квартир в жилищном комплексе сняли две девушки. Чтобы как-то прожить, они, по словам горожан, начали торговать своим телом за деньги и водить в квартиру непонятных людей. Такое соседство наводит страх, потому что одним только визитом это не заканчивается.

В октябре 2019 года Ксения, попросившая СМИ разобраться в нелегком деле, пошла с 11-летним ребенком погулять. На одном из этажей в лифт к женщине зашел мужчина якобы в нетрезвом состоянии и стал к ней приставать. Горожанка попросила неизвестного прекратить и хотела позвонить в полицию, однако это не понравилось «попутчику» и на первом этаже между ними произошла драка. Как итог – разбитый телефон, сотрясение мозга, травма челюсти и сломанная ключица. Однако в УМВД заявили, что женщине причинен легкий вред здоровью. По мнению женщины, дебошир был одним из клиентов девушек, которые промышляют в одной из квартир оказанием интимных услуг.

«Я выбежала на улицу, села на лавочку, у меня сильно закружилась голова. Я вызвала такси и поехала в травматологию, где врачи вызвали полицейских. И это продолжается до сих пор. Мы купили квартиры в элитном доме, надеясь, что здесь сможем нормально жить, а вынуждены страдать», – рассказала Ксения.

По словам других собственников квартир в «Мирном», драки не прекращаются до сих пор. В один из дней девушки распылили перцовый баллончик на этаже, надеясь прогнать очередного своего «гостя».

«К ним приходит очень жуткий контингент. Мы хотели посмотреть, что там творится, но выйти на лестничную клетку не смогли – дышать было невозможно», – добавила хозяйка одной из квартир.

Кроме пугающих клиентов жить другим людям мешают и сами девушки: по ночам они громко слушают музыку, выбегают во двор в неглиже, ведут себя неадекватно, засоряют подъезд, один раз даже затопили чужую квартиру. Сургутяне из «Мирного» боятся выпускать своих детей одних.

Что делается сейчас?

Сургутянка, обратившаяся в редакцию информационного агентства, собрала подписи с остальных жильцов дома, которым также не нравится такое соседство, под коллективной жалобой и заявлением в полицию. На момент встречи с представителем siapress.ru было собрано 16 подписей, но на этом Ксения останавливаться не собирается, а другие обитатели жилищного комплекса написали повторное обращение на имя начальника местной полиции Руслана Кондрашова.

Однако такая деятельность не понравилась жрицам любви. По информации ИА URA.RU, горожанке, которая обратилась за помощью в СМИ, начали поступать угрозы с неизвестных номеров, а дверь ее квартиры облили краской.

А где полиция?

В УМВД Сургута корреспонденту сообщили, что обращение женщины было зарегистрировано, в скором времени по этому факту проведут проверку. На сегодняшний день установлен собственник жилого помещения, опрошены граждане, которые проживают рядом с буйной квартирой.

«Максимальная санкция по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В 2020 году в УМВД России по Сургуту было возбуждено 1 уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ, в текущем году уголовные дела по вышеуказанной статье не возбуждались», – прокомментировали в пресс-службе силовой структуры.

Отметим, что по информации международной консалтинговой сети FinExpertiza, 11.4 процентов домовладельцев в Югре жалуются на шумное соседство – этот показатель приблизительно равен общероссийскому. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются жители Магаданской области.