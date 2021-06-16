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​Летучий театр согнал граффити со скульптур Вавакина

Сургутские актеры снова почистили скульптуры Юрия Вавакина — и сделали это творчески

​Летучий театр согнал граффити со скульптур Вавакина
Фото: instagram.com/letuchiyteatr

Вновь белый лист. Актеры сургутского Летучего театра очистили скульптуры Юрия Вавакина, которые сами же разрисовали несколько дней назад. Об этом они сообщили в своем инстаграме, приложив видео. Судя по нему, к процессу подошли снова творчески и согнали граффити с арт-объектов не до конца: рисунки «разбежались» по асфальту.

«Скульптуры Юрия Вавакина засияли белизной. Что ж, дальше пусть их расписывает Время», — прокомментировали перформанс артисты, намекнув, что хотели бы расписать двор, в котором находятся арт-объекты.

Напомним, 7 июня работники «Летучего театра» разрисовали космические скульптуры Юрия Вавакина, которые ранее отреставрировали волонтеры Газпрома и жители города. Тогда актеры объяснили свой поступок тем, что монументы нужно защитить от дальнейшего вандализма — «достойно» заполнить этот «белый лист». Впрочем, их поступок сургутяне не оценили. Например, в опросе на siapress.ru 42 процента респондентов сказали, что это — акт вандализма.

О том, что перформанс Летучего театра можно считать настоящим актом искусства, говорил в одном из выпусков проекта «О чем говорят?» издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский: «Летучий театр» добился главной задачи, которая перед любым произведением искусства стоит, — люди возбуждены, и они обсуждают, они заметили, увидели, начинают в этом искать помимо хороших и плохих сторон какие-то смыслы».


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Сегодня в 10:55, просмотров: 373, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 12:49
Деревня-съ. Им скульптуры Боппосова ставить, а не Вавакина разрисовывать. Что, впрочем, одно и то же

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