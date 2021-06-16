Жители Сургута пожаловались на детский городок, у которого провалился пол

Сургутяне пожаловались на поврежденный детский городок. По словам горожан, у конструкции сгнили крепления и провалился пол, а всему виной отсутствие контроля со стороны управляющей компании. Об этой проблеме люди рассказали на портале «Твой Сургут».

В местной администрации отметили, что восстановлению городок не подлежит и его необходимо заменить на более новый. Однако другая конструкция будет установлена только после того, как за нее заплатят жители:

«По договору управления между жильцами и УК, ее оплачивают за дополнительные средства. Источник финансирования (за счет средств собственников или аренды общего имущества в доме) нужно определить на общедомовом собрании, где также следует оформить протокол. Шаблон документа надо взять в своей УК», – прокомментировала начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина.

Также горожанам предложили решить свою проблему с помощью участия в программе «Формирование комфортной среды».