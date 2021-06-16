В Сургуте ковидные ограничения не отменят выступление хора Пятницкого

Концерт государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого состоится в Сургуте несмотря на ряд возобновленных в Югре ограничений. Так у артистов запланирован целый гастрольный тур по крупным городам округа: Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск 19, 20 и 21 июня соответственно.

По информации siapress.ru, после возвращения ковидных ограничений горожане, что уже собрались окультуриваться и прикупили билеты, стали беспокоиться о возможной отмене мероприятия. На концерт подано множество коллективных заявок от профсоюзов, рассказали в пресс-службе сургутской филармонии. Однако горожан успокоили и заверили, что выступление в рамках гастрольного тура знаменитого хора все же состоится.

«Хор Пятницкого будет выступать на сцене филармонии с учетом всех требований Роспотребнадзора и ранее принятых постановлений», – ответил siapress.ru директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.

Напомним, в Югре с 14 июня возобновили обязательную самоизоляцию для отдельных групп граждан. Также введены новые правила для югорчан, возвращающихся из других регионов.