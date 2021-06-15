16+
Логотип Сиапресс
USD  71,8318   EUR  87,2110  

Новости

Больше новостей
Новый локдаун: за или против?
Комментировать
0
Вы привились от коронавируса?
Комментировать
0
Сколько времени в день вы проводите «в смартфоне»?
Комментировать
0
Допускаете ли вы просрочку по кредитам?

Да, изредка 9.5%

Да, регулярно 4.1%

Нет 49%

У меня нет кредитов 37.4%

Всего голосов: 147

Комментировать
0
Больше опросов

​«Корона» заглушила классику в Сургуте

15 июня состоится второй и последний концерт сургутского симфонического оркестра под открытым небом

​«Корона» заглушила классику в Сургуте
Фото: admsurgut.ru

Подъем заболеваемости коронавирусом в Сургуте нарушил планы симфонического оркестра Сургутской филармонии и любителей живой музыки. Во вторник, 15 июня, коллектив даст второй и последний концерт под открытым небом (первый был в День России). Остальные выступления пришлось отменить из-за ужесточения мер ковид-профилактики.

Запрет на концертную деятельность в регионе не введен, но концерты на улице попадают под запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее планировалось провести десять концертов на площади перед Сургутской филармонией.


нравится (0) не нравится (3)
Сегодня в 17:52, просмотров: 368, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Возвращение нефтяников, падение бюджетников, обновление половины состава – как изменится дума Сургута в сентябре 1006
  2. ​В Югре ввели новые правила для отдыхающих по России 882
  3. ​В выходные на сургутском пляже был полный аншлаг 842
  4. ​Всех свободных — под замок 732
  5. ​Югорчан в возрасте 65+ снова посадили на самоизоляцию 672
  6. Плюс 78: в Югре растет среднесуточная заболеваемость коронавирусом 550
  7. Оступилась и ушла под воду: югорчанка утонула во время рыбалки 521
  8. СМИ: в Сургуте назначили нового главного дорожника 518
  9. ​От 58 тысяч и выше: куда пойти за достойным заработком и хорошим работодателем 499
  10. На трассе «Сургут – Нижневартовск» перевернулся «ВАЗ», водитель помощи не дождался 449
  1. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 7463
  2. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 7243
  3. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 6661
  4. Елена Соловьёва: «Нас ждут Греция, Хорватия, Черногория, но авиасообщения с ними прекращены. Зато открыты Маврикий, Португалия, Сейшелы — что далеко и дорого» 3893
  5. ​Тамара Лычкатая: «Уничтожают не меня — уничтожают театр» 3035
  6. ​Экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов вышел в сеть 2963
  7. ​В Свердловской области столкнулись две машины из ХМАО: четверо погибли, пятеро госпитализированы 2876
  8. ​Максим Слепов: «Вакцинация – это бомбоубежище» 2763
  9. ​Еще одна отставка: директор дорожно-коммунальной службы Сургута увольняется 2641
  10. ​Когда вечная память изменяет 2602
  1. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 15343
  2. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 11025
  3. ​Из-за осквернения могил детьми в Нефтеюганске могут возбудить уголовное дело 10616
  4. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 9818
  5. ​В Нефтеюганске привиться от коронавируса можно в МФЦ 9305
  6. В югорской реке водолазы нашли труп мужчины 8569
  7. Мэр Нижневартовска покидает свой пост 8505
  8. ​Причиной смертельного ДТП в Югре стал выезд на встречку 8383
  9. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 8105
  10. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 7921

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика