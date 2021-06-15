15 июня состоится второй и последний концерт сургутского симфонического оркестра под открытым небом

Подъем заболеваемости коронавирусом в Сургуте нарушил планы симфонического оркестра Сургутской филармонии и любителей живой музыки. Во вторник, 15 июня, коллектив даст второй и последний концерт под открытым небом (первый был в День России). Остальные выступления пришлось отменить из-за ужесточения мер ковид-профилактики.

Запрет на концертную деятельность в регионе не введен, но концерты на улице попадают под запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее планировалось провести десять концертов на площади перед Сургутской филармонией.