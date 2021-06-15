16+
Логотип Сиапресс
USD  71,8318   EUR  87,2110  

Новости

Больше новостей
Новый локдаун: за или против?
Комментировать
0
Вы привились от коронавируса?
Комментировать
0
Сколько времени в день вы проводите «в смартфоне»?
Комментировать
0
Допускаете ли вы просрочку по кредитам?

Да, изредка 9.5%

Да, регулярно 4.1%

Нет 49%

У меня нет кредитов 37.4%

Всего голосов: 147

Комментировать
0
Больше опросов

​Иностранец привез в Сургут крупную партию героина

Крупную партию героина изъяли у иностранца в Сургуте

​Иностранец привез в Сургут крупную партию героина
Видео: vk.com/public143698206

В Сургуте задержан 32-летний гражданин иностранного государства, у которого изъяли 77 свертков героина. Он планировал реализовать зелье через «закладки».

На злоумышленника вышли во время оперативно-розыскных мероприятий. При себе у мужчины было семь свертков с веществом белого цвета.

«Кроме того, по месту жительства злоумышленника проведен обыск. В жилище гражданина, под диваном, полицейские обнаружили запрещенный препарат. Наркотическое вещество также хранилось в свертках из клейкой ленты. Известно, что изъятые наркотики предназначались для последующего распространения, посредством изготовления тайников закладок на территории города. Свой преступный умысел довести до конца мужчине не удалось. После проведения экспертизы, установлено, что изъятое вещество является наркотиком – героин общей массой почти 33 грамма», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

За попытку сбыть наркотики иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться под стражей.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:56, просмотров: 210, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Победу посвящаю тренеру и папе». ​Юный житель Сургутского района «отжал» мировой рекорд 947
  2. ​Возле новосибирской АЗС прозвучал взрыв: пострадали 16 человек // ВИДЕО 857
  3. ​Возвращение нефтяников, падение бюджетников, обновление половины состава – как изменится дума Сургута в сентябре 821
  4. ​В Югре ввели новые правила для отдыхающих по России 759
  5. ​Консерватизм в реконструкции сургутского аэропорта оправдан 634
  6. ​В выходные на сургутском пляже был полный аншлаг 587
  7. ​Югорчан в возрасте 65+ снова посадили на самоизоляцию 541
  8. ​Всех свободных — под замок 517
  9. На трассе «Сургут – Нижневартовск» перевернулся «ВАЗ», водитель помощи не дождался 330
  10. Ученых СурГПУ наградила губернатор Югры 325
  1. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 7429
  2. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 7184
  3. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 6542
  4. Елена Соловьёва: «Нас ждут Греция, Хорватия, Черногория, но авиасообщения с ними прекращены. Зато открыты Маврикий, Португалия, Сейшелы — что далеко и дорого» 3811
  5. Тамара Лычкатая подала в суд на СМДТ, департамент культуры ХМАО и окружное правительство 3415
  6. ​Спасайте свои помидоры! В Нижневартовском районе выпал снег 3130
  7. ​Тамара Лычкатая: «Уничтожают не меня — уничтожают театр» 2992
  8. ​Экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов вышел в сеть 2899
  9. ​В Свердловской области столкнулись две машины из ХМАО: четверо погибли, пятеро госпитализированы 2822
  10. ​Максим Слепов: «Вакцинация – это бомбоубежище» 2726
  1. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 15282
  2. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 11014
  3. ​Из-за осквернения могил детьми в Нефтеюганске могут возбудить уголовное дело 10562
  4. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 9811
  5. ​В Нефтеюганске привиться от коронавируса можно в МФЦ 9257
  6. В югорской реке водолазы нашли труп мужчины 8525
  7. Мэр Нижневартовска покидает свой пост 8494
  8. ​Причиной смертельного ДТП в Югре стал выезд на встречку 8317
  9. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 8080
  10. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 7916

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика