Крупную партию героина изъяли у иностранца в Сургуте

В Сургуте задержан 32-летний гражданин иностранного государства, у которого изъяли 77 свертков героина. Он планировал реализовать зелье через «закладки».

На злоумышленника вышли во время оперативно-розыскных мероприятий. При себе у мужчины было семь свертков с веществом белого цвета.

«Кроме того, по месту жительства злоумышленника проведен обыск. В жилище гражданина, под диваном, полицейские обнаружили запрещенный препарат. Наркотическое вещество также хранилось в свертках из клейкой ленты. Известно, что изъятые наркотики предназначались для последующего распространения, посредством изготовления тайников закладок на территории города. Свой преступный умысел довести до конца мужчине не удалось. После проведения экспертизы, установлено, что изъятое вещество является наркотиком – героин общей массой почти 33 грамма», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

За попытку сбыть наркотики иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться под стражей.