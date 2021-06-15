Курировать дорожные дела в Сургуте будет столичный предприниматель

На должность нового директора МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и коммунального комплекса» назначили московского предпринимателя Дмитрия Лифанова. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в администрации.

«Глава Сургута Андрей Филатов подписал 15 июня распоряжение о приеме на работу на эту должность Дмитрия Лифанова. До назначения он работал генеральным директором ЗАО «Capital oil» (Москва). Имеет также опыт работы на муниципальной и государственной службе в других регионах. У него высшее образование, специальность — «государственное и муниципальное управление», — рассказали в мэрии журналисту URA.RU.

Отметим, что ранее эту должность занимал Олег Черемисин, об отставке которого стало известно 10 июня.