В Сургуте отдыхающие заполонили городской пляж в жару

В жаркие выходные сургутян потянуло к воде. Городской пляж в последние несколько дней был больше похож на морской берег в Краснодарском крае. Похоже местный пляж в пойме реки Обь действительно в скором времени сможет заменить сургутянам российские курорты. Однако напомним, что, по данным Роспотребнадзора, в Сургуте нет подходящих для купания водоемов. Пока здесь можно только загорать и пользоваться услугами водного транспорта.

При этом сам пляж еще официально не открыт – этим летом только завершится его благоустройство.