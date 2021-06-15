Сотрудников Сургутского педагогического университета наградили государственными и окружными наградами

Губернатор Югры Наталья Комарова вручила государственные и окружные награды ученым СурГПУ. Церемония состоялась в преддверии Дня России, 11 июня, в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-центр вуза.

Так, за заслуги в просвещении почетной грамотой губернатора награжден декан филологического факультета Николай Ганущак, проректор по научной работе вуза Евгений Гололобов удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки автономного округа», а ведущий научный сотрудник регионального ресурсного центра Наталья Рассказова получила звание «Заслуженный работник образования Югры».