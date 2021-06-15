12 июня в Ульт-Ягуне состоялись соревнования «Легкая атлетика – 2021».На состязание собрались команды из трёх поселений: Ульт-Ягуна, Угута и Локосово. Спортсмены активно боролись за право быть быстрее, выносливее и сильнее в различных видах легкой атлетики: бег на 100 и 2000 метров, командная эстафета, перетягивание каната.

Встречаться на спортивных мероприятиях стало уже доброй традицией для жителей Ульт-Ягуна, Локосово и Угута. Все они объединены 15-ым избирательным округом и районным депутатом Оразханом Калиевым. Он - инициатор и идейный вдохновитель соревнований, неизменный и щедрый спонсор. «Идеи легко приходят сами, когда думаешь о своих людях, спрашиваешь их о насущном. Тогда, почти 10 лет назад, не хватало спортивной жизни и мы организовали лыжню в Угуте, турнир в Локосово и легкую атлетику в Ульт-Ягуне. Спорт – это здоровье, радость и общение, пример правильного образа жизни для наших детей».

Несмотря на азарт и огромное желание победить, соревнования проходили в дружеской обстановке. Участники активно болели и поддерживали друг друга и только по стартовым майкам можно было отличить одну команду от другой. Отметил такое единение и председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк: «Все три поселения как единая семья. Уже 8 раз они встречаются на спортивном празднике, ждут и активно готовятся к нему».

Хозяева территории - ульт-ягунцы – показали лучшие результаты. Они стали самыми быстрыми по итогам командных забегов и проявили богатырскую силу в перетягивании каната. Достойную конкуренцию им составили угутяне, которые обошли всех в эстафете. Локосяне взяли бронзу – почетное третье место, а вот их командный дух - на вес золота.

Позитивной точкой мероприятия стало награждение. Помимо кубков и дипломов, были и ценные призы: сертификаты в магазины бытовой техники, микроволновая печь, мультиварка, блендер, для детей спортинвентарь, ролики, игрушки. Сами участники отмечают, что они пришли на соревнования не за подарками, а чтобы защитить честь поселений и проверить свои возможности.

«Легкая атлетика не зря «королева спорта». Этот доступный и массовый вид спорта позволяет реализоваться спортсменам с разными физическими данными. Такие инициативы способствуют тому, что люди начинают вести здоровый образ жизни. Благодарю всех организаторов и особенно моего коллегу-депутата Оразхана Калиева» - подытожил Анатолий Сименяк.