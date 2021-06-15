Депутаты Думы Сургутского района поздравили Барсово с 50-летием

Золотой юбилей Барсово встречает в оптимистичном настроении и с большими планами на будущее. Тогда, в 70-е годы, и не думали, что временный жилгородок мостостроителей станет постоянной точкой на карте Сургутского района. А сегодня барсовчане пишут современную историю поселка и не думают останавливаться.

Правом поздравить и поблагодарить лучших из лучших районные депутаты наделили Гульнару Рытову. Четверть века связывают ее с Барсово, и она не понаслышке знает о вехах становления, радостях и трудностях родного поселка.

«Сила барсовской земли подпитывает людей и тянет к себе как магнитом. Посмотрите, как ежегодно преображается наш живописный поселок. Здесь хочется жить, а многие горожане не прочь переехать к нам», — отметила в своем приветственном слове депутат Думы Сургутского района Гульнара Рытова.

На праздничном мероприятии собрались активные и неравнодушные жители, отмеченные наградами окружного и муниципального уровня, в частности, Благодарственными письмами и Почётными грамотами Думы Сургутского района.

В свою очередь была отмечена наградами и сама Гульнара Мухаметовна. Из рук окружного депутата Сергея Елишева она приняла Благодарственное письмо Думы ХМАО – Югры коллективу детского сада «Рябинка», заведующей которого она является уже более 10 лет. Также личную благодарность ей выразил и глава Барсово Вячеслав Поздняков.

Поздравляя земляков, Гульнара Рытова пожелала, чтобы в их жизни приумножилось все хорошее и дальнейшие планы, связанные с благополучием поселения, исполнились.