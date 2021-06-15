Экологичный марафон прошел во всех поселениях Сургутского района

ХVIII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» подошла к концу. Экологичный марафон стартовал 19 мая и прошел во всех поселениях Сургутского района.

Депутатов Думы Сургутского района можно назвать старожилами «Спасти и сохранить». Ежегодно они присоединяются к посадке деревьев и цветов, субботникам и благоустройству. В разное время районные парламентарии высаживали аллею желтой акации в Лянторе, кедросад в Ульт-Ягуне, яблони в Ляминой, рябину на рекультивированном участке бывшего федоровского ТБО. В этом году Анатолий Сименяк и Александр Зимин высадили в Лянторе кустарники пузыреплодника, а Гульнара Рытова - бархатцы в Солнечном.

Сегодня на закрытии акции Гульнара Мухаметовна от лица председателя Думы Сургутского района Анатолия Сименяка и всех депутатов поблагодарила организаторов и участников мероприятия.

Она отметила: «Количество участников с каждым годом растет, осознанность у людей выше. Не мусори, убери за собой, не ломай, озелени – простые правила с весомым эффектом. В череде этих маленьких, но очень значимых дел и заключается любовь к родной земле».

Экоответственность жителей Сургутского района высоко оценили на региональном уровне. По итогам 2020 года Сургутский район стал первым среди муниципальных районов Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.