В Сургуте объявили третий класс пожарной опасности из-за наступившей жары

В лесах Сургута – третий класс пожарной опасности. Все дело в крайне жаркой погоде: сегодня, 15 июня, обещают 26 градусов тепла, из-за чего может расбушеваться опасная стихия.

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города сообщает, что 15.06.2021 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности, просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», – указано в сообщении местного отделения ЕДДС.

Правила поведения:

Соблюдаете элементарные правила пожарной безопасности.

Не бросайте в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.

Не разводите костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур.

Не оставляйте костер без присмотра, особенно в ветреную погоду.

Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.

Не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочные материалы.

Не заправляйте горючим топливный бак машины при работающем двигателе.

Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.

Не выжигайте сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.

Не разводите костры вблизи дачных построек.

При посещении леса откажитесь от курения.

Если Вы обнаружили возгорание в лесу:

Не дайте пожару набрать силу и распространиться.

Ликвидируйте очаг возгорания собственными силами.

Тщательно осмотрите место горения и убедитесь, что не осталось очагов горения.

В случае сильного возгорания сообщите о пожаре в органы лесной охраны, в местные органы власти или полицию и покиньте опасную зону.

Если Вы попали в очаг пожара: