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В сургутских лесах установлен повышенный класс пожарной опасности

В Сургуте объявили третий класс пожарной опасности из-за наступившей жары

В сургутских лесах установлен повышенный класс пожарной опасности
фото: pixabay.com

В лесах Сургута – третий класс пожарной опасности. Все дело в крайне жаркой погоде: сегодня, 15 июня, обещают 26 градусов тепла, из-за чего может расбушеваться опасная стихия.

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города сообщает, что 15.06.2021 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности, просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», – указано в сообщении местного отделения ЕДДС.

Правила поведения:

  • Соблюдаете элементарные правила пожарной безопасности.
  • Не бросайте в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.
  • Не разводите костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур.
  • Не оставляйте костер без присмотра, особенно в ветреную погоду.
  • Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
  • Не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочные материалы.
  • Не заправляйте горючим топливный бак машины при работающем двигателе.
  • Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.
  • Не выжигайте сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.
  • Не разводите костры вблизи дачных построек.
  • При посещении леса откажитесь от курения.

Если Вы обнаружили возгорание в лесу:

  • Не дайте пожару набрать силу и распространиться.
  • Ликвидируйте очаг возгорания собственными силами.
  • Тщательно осмотрите место горения и убедитесь, что не осталось очагов горения.
  • В случае сильного возгорания сообщите о пожаре в органы лесной охраны, в местные органы власти или полицию и покиньте опасную зону.

Если Вы попали в очаг пожара:

  • Уходите о огня по диагонали от направления его распространения в сторону реки или дороги.
  • Избегайте бурелома и скопления сухих деревьев.

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Сегодня в 10:04, просмотров: 148, комментариев: 0
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