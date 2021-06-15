В Сургуте объявили третий класс пожарной опасности из-за наступившей жары

В лесах Сургута – третий класс пожарной опасности. Все дело в крайне жаркой погоде: сегодня, 15 июня, обещают 26 градусов тепла, из-за чего может расбушеваться опасная стихия.
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города сообщает, что 15.06.2021 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности, просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», – указано в сообщении местного отделения ЕДДС.
Правила поведения:
- Соблюдаете элементарные правила пожарной безопасности.
- Не бросайте в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.
- Не разводите костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур.
- Не оставляйте костер без присмотра, особенно в ветреную погоду.
- Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
- Не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочные материалы.
- Не заправляйте горючим топливный бак машины при работающем двигателе.
- Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.
- Не выжигайте сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.
- Не разводите костры вблизи дачных построек.
- При посещении леса откажитесь от курения.
Если Вы обнаружили возгорание в лесу:
- Не дайте пожару набрать силу и распространиться.
- Ликвидируйте очаг возгорания собственными силами.
- Тщательно осмотрите место горения и убедитесь, что не осталось очагов горения.
- В случае сильного возгорания сообщите о пожаре в органы лесной охраны, в местные органы власти или полицию и покиньте опасную зону.
Если Вы попали в очаг пожара:
- Уходите о огня по диагонали от направления его распространения в сторону реки или дороги.
- Избегайте бурелома и скопления сухих деревьев.