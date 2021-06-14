Симфонический оркестр Сургутской филармонии играет музыку на улице

Отличный подарок для сургутян с утонченным вкусом — возможность послушать симфоническую музыку на свежем воздухе — преподнесла Сургутская филармония. Симфонический оркестр под управлением дирижера Станислава Дятлова играет на площади перед культурным учреждением. Видеозапись с отрывком одного из таких концертов сегодня опубликовала городская администрация в своем паблике «ВКонтакте».

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«Сегодня в полдень на площади перед филармонией прозвучала музыка Чайковского, Глинки, Дунаевского и многих других», — написали сотрудники администрации.

Напомним, что, если погода не помешает, оркестр выступит перед сургутянами аж десять раз: «Музыканты исполнят концертные программы «Ностальгия по 60-ым» (15, 18, 22, 25 июня в 17.00), «Популярная классика» (16 июня и 23 июня в 17.00, 19 июня (суббота) в 14.00), «Нескучная классика» (17 июня и 24 июня в 17.00, 20 июня (воскресенье) в 14.00)», — сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Без ложки дегтя не обошлось: ей стал не действующий фонтан на площади Советов, который портит ее эстетический вид.

Некоторые горожане даже боялись, что ремонтные работы (которые, кстати, продлятся до ноября) сорвут выступления оркестра — однако в администрации успокоили: на время концертов ремонт будет приостановлен.