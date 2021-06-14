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​Сургутянам покажут спектакль на заводе

Иммерсивный спектакль на заводе пройдет впервые в Сургуте

​Сургутянам покажут спектакль на заводе
Фото: Летучий театр

Сцена для актеров — завод; зритель участвует в постановке: впервые иммерсивный спектакль пройдет в Сургуте. Сыграет его Летучий театр.

На постановку «Дом в огне» сургутского зрителя приглашают не в театр, а на завод — постановка запланирована на 16 июня в 19.20.

«У нас давно была идея сделать спектакль ко дню Ивана Купала с хороводами, традициями, огнем и этно-музыкой, — и это все совместить с современным индустриальным миром», — прокомментировал режиссер Виктор Евдокимов. Индустриальный мир представит завод строительной компании «Земляника».

«Для декораций использованы исключительно материалы, которые участвуют в производственном процессе на заводе: арматура, плиты, полистирол, бетон, песок. Таким образом художники-постановщики хотели донести мысль, что уют и атмосферу создают только люди. И из чего бы ни был сделан дом, в нем будет хорошо благодаря ауре семьи», — говорят создатели действа, в ходе которого возникнет семья и будет построен дом. Как в этом поучаствуют зрители — можно узнать уже непосредственно в ходе постановки.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 143, комментариев: 0
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