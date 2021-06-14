Разрисованные скульптуры Вавакина в Сургуте — вандализм или искусство?

Скульптуры Юрия Вавакина, разрисованные актерами Летучего театра, — вандализм или особый вид искусства? На этот вопрос у аудитории siapress.ru не нашлось внятного ответа, о чем свидетельствуют результаты опроса, который проводился на сайте с 7 по 13 июня.

Так, 42 процента респондентов уверены, что это вандализм. Почти 26 процентов — за искусство. Треть участников не определилась с мнением.

Интересно, что неоднозначность ситуации признают и сургутяне, специализирующиеся на теме уличного искусства: под постом Летучего театра, где актеры признались в содеянном, хватает и одобрительных откликов, и порицающих. Урбанист Юрий Семенков, с постов которого и началась тема восстановления скульптур, в интервью siapress.ru заявил, что это вандализм, но в целом вопрос сложный. «Сейчас это интересная интерпретация этих скульптур — синтез с современным уличным искусством. Но при этом нельзя забывать, что это объекты культуры, создавались в конце 80-х годов: они имеют и художественную, и историческую ценность», — сказал он. В любом случае, добавляет он, то, что происходит вокруг скульптур сейчас, — положительное явление: долгое время они никому не были нужны, никто их не замечал, сейчас же общественность обсуждает вопросы искусства и его актуальности и уместности.