В Сургуте на трассе столкнулись две машины – есть пострадавшие

Столкнулись на полном ходу, одна машина перевернулась. На Тюменской тракте произошло жесткое ДТП, в котором четыре человека получили травмы. По информации «К-Информ», корейский кроссовер двигался в сторону поселка Барсово. В него на скорости влетела Тойота-Камри. В ней находилась компания молодых людей. Они держали путь на Open Air вечеринку в Барсово. Сообщается, что водитель легковушки был трезв.

Ранее siapress.ru писал, что на трассе Ивдель – Югорск произошло смертельное ДТП, где четыре человека погибли, еще пять госпитализированы с травмами.