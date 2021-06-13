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​За рекой Обь в районе сургутского речпорта виден пожар

В районе Сургута за рекой разыгрался природный пожар

​За рекой Обь в районе сургутского речпорта виден пожар
Фото: siapress.ru

Лесной пожар в районе Сургута разгорелся на другом берегу реки Обь чуть выше по течению от речпорта. Клубы дыма над зоной леса видны даже при движении по Югорскому тракту. Фото в редакцию прислал читатель портала siapress.ru.

В пресс-службе МЧС Югры корреспонденту «Вестника Сургутского района» рассказали, что пожар действует на площади 1,5 гектара, на месте работают девять человек «Авиалесоохраны».

В начале уходящей недели спасатели сообщали, что в регионе нет действующих природных пожаров и ситуация стабильная. Хотя с начала пожароопасного периода их было порядка 70, выгорело более трех тысяч гектаров площади.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 250, комментариев: 0
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