В районе Сургута за рекой разыгрался природный пожар

Лесной пожар в районе Сургута разгорелся на другом берегу реки Обь чуть выше по течению от речпорта. Клубы дыма над зоной леса видны даже при движении по Югорскому тракту. Фото в редакцию прислал читатель портала siapress.ru.

В пресс-службе МЧС Югры корреспонденту «Вестника Сургутского района» рассказали, что пожар действует на площади 1,5 гектара, на месте работают девять человек «Авиалесоохраны».

В начале уходящей недели спасатели сообщали, что в регионе нет действующих природных пожаров и ситуация стабильная. Хотя с начала пожароопасного периода их было порядка 70, выгорело более трех тысяч гектаров площади.