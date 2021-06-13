Жителей 28А микрорайона Сургута вновь спасли от бездонной ямы

Дворовой проезд у дома на Мелик-Карамова, 24 в очередной раз подлатали. Бездонная яма каждый год растет в ширь и в глубину, заставляя автомобилистов искать обходные пути. Пешеходам она тоже создает преграду. На этом месте практически круглый год после каждого проливного дождя образуется лужа, которую наверняка видно из космоса.

О насущных проблемах жителей 28а микрорайона siapress.ru подробно рассказывал еще осенью 2020 года. Дворы здесь нуждаются в комплексном ремонте – за него радеют и сами жители, но немногие готовы вкладываться в ремонт. А это одно из условий муниципальной программы. Поэтому пока приходится довольствоваться малым – народные избранники помогают точечно устранять недостатки благоустройства.

«Уже сегодня можно сказать, что положение вряд изменится до 2024 года – на этот период программа ремонта дворов в городе уже утверждена. Исходя из положения, жители должны сами стать инициаторами проекта, должно пройти голосование. К сожалению, жители сегодня очень неактивны», – заявил депутат Сургута Василий Птицын.