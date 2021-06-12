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Сургутянин оставил пять жалоб на автолюбителей, которые паркуются на газоне

Житель Сургута решил бороться с парковкой на газоне с помощью «доноса» на портал для жалоб

Сургутянин оставил пять жалоб на автолюбителей, которые паркуются на газоне
фото: Твой Сургут

Сургутянин Александр решил бороться со стихийной парковкой на газонах, поэтому оставил сразу пять сообщений на местном портале для жалоб. Мужчина, помимо фотографий транспорта с номерами, указывал точные дату и время нарушений.

Неравнодушному горожанину ответили, что по всем фактам составлены запросы ГИБДД на установление личности владельцев транспорта.

«При получении необходимой информации, в отношении виновного будет составлен протокол об административном правонарушении и направлен в отдел по организации работы административной комиссии», – прокомментировал специалист отдела административного контроля Рифат Галиуллин.


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12 июня в 14:06, просмотров: 1932, комментариев: 8
Комментарии:
Швондер.
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12 июня в 18:21
А потом будет ныть - гопобыдло мне разбило рыло
Альберт Леонов
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12 июня в 18:38
Проявил гражданскую сознательность. Увидел и сообщил о правонарушении. Как в цивилизованном мире ..
444 Альберт Леонов
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12 июня в 21:16
Глупости. В цивилизованном мире граждане сообщают о правонарушениях в подконтрольные и подотчетные им правоохранительные органы. А в путинской России бесправные подданные "стучат в ментовку", где с ними самими могут сделать все, что захотят. Так уж, извините, получается. Себе можете лгать про как в цивилизованном мире сколько угодно. Другим не надо. Неприлично это.
Альберт Леонов 444
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13 июня в 10:30
Сказки эти расскажи школьникам...
444 Альберт Леонов
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13 июня в 12:49
Дружок. Лично тебе запрещено мэра города выбирать, а в треклятых США люди шерифов на свободных выборах избирают. Это даже школьники знают. Только не сталинский правовед Альберт Леонов.
Альберт Леонов 444
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13 июня в 14:11
Мне лично поровну, кого и кто выбирают. В треклятых США люди пошли высказать свое мнение о выборах президента, а их теперь судят. Внутренние террористы! Считают там тоже, что суды до сих пор идут...И вбрасывают и по почте голосуют... Ужас что там только не делается. Но демократично! Людей убивают полицейские - демократично! Стену продолжили строить , давиче.. Тоже демократично.
444
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13 июня в 14:44
Заметьте, что про запрет лично вам избирать мэра города вы молчком. Уж и не говорю про подотчетность гражданам путинских правоохранительных органов. Проблемы мериканские чешутся до жути. А потом удивляетесь, что граждане России не доверяют никому не подконтрольным узурпаторам власти и их силовикам, а в США, Великобритании, Франции законопослушные граждане при малейших подозрениях в преступлении обращаются в СВОЮ полицию. Так в Германии схватили ФСБ-шного убийцу чеченца Хангошвили. Граждане, даже не взрослые, а подростки немедленно сообщили в полицию, что какой-то подозрительный человек бросил в реку велосипед с одеждой и уехал на скутере. Не жарить,
444 Альберт Леонов
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13 июня в 14:53
Не журись, правоведение! В России честных свободных выборов при Путине не будет. Таких неидеальных выборов как в США (ни один назначенный Трампом судья не нашёл никаких нарушений, а тем более вбросов), в Германии или во Франции. А после Путина будет по любимой вашей все власти позволяющей речевке "Есть Путин - есть Россия! Нет Путина - нет России!" Думаю к его 90-летию (чем он хуже Мугабе?), к 2042 году, они Россию-матушку доведут до ручки под ваше рукоплескание.
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