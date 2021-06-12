Житель Сургута решил бороться с парковкой на газоне с помощью «доноса» на портал для жалоб

Сургутянин Александр решил бороться со стихийной парковкой на газонах, поэтому оставил сразу пять сообщений на местном портале для жалоб. Мужчина, помимо фотографий транспорта с номерами, указывал точные дату и время нарушений.

Неравнодушному горожанину ответили, что по всем фактам составлены запросы ГИБДД на установление личности владельцев транспорта.

«При получении необходимой информации, в отношении виновного будет составлен протокол об административном правонарушении и направлен в отдел по организации работы административной комиссии», – прокомментировал специалист отдела административного контроля Рифат Галиуллин.