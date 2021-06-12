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Без игрушки и без денег: еще один житель Сургута стал жертвой аферистов

Сургутянин хотел купить игрушечный катер за шесть тысяч, а потерял пятьдесят

Без игрушки и без денег: еще один житель Сургута стал жертвой аферистов
фото: ypapa.ru

В Сургуте мужчина хотел купить игрушечный катер «Formula» за 6000, а по итогу остался без покупки и без денег. Мошенники выманили у доверчивого горожанина 50 тысяч.

Сообщается, что потерпевший созвонился с продавцом и обсудил все детали, после чего получил ссылку на оплату в одном из мессенджеров. Сургутянин ввел все реквизиты своей банковской карты на фейковом сайте, после чего аферист сказал ему, что плата не прошла по техническим причинам. Жертва трижды проходила по ссылкам, надеясь получить товар. Поняв, что его обманули, горожанин отправился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», – сообщили в УМВД Сургута.


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12 июня в 13:21, просмотров: 1328, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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12 июня в 22:42
Девки в озере купались, хрен резиновый нашли
...

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