Житель Сургута стал лучшим донором России

Сургутянин Александр Двинянин стал лучшим донором России по итогам конкурса, в котором приняло участие более двухсот лучших доноров крови и ее компонентов со всей страны. Его наградили дипломом I степени в номинации «Максимальное количество донаций тромбоцитов». Об этом сообщила Окружная станция переливания крови.

«Первый раз я сдал кровь для родственника в 2006 году. Потом знакомые просили сдать кровь для операции. Так я и стал донором. Я очень рад, что мои компоненты крови спасают жизни и дарят здоровье югорчанам», – рассказал горожанин.

Отмечается, что Двинянин в свои 35 лет совершил 83 процедуры тромбоцитафереза.

«Александр Александрович – отзывчивый и ответственный донор. Окружная станция переливания крови выражает благодарность донорам и желает крепкого здоровья и благополучия!» – указано в официальном сообществе учреждения во ВКонтакте.