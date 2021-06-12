Дизайнер Артемий Лебедев вступился за помощницу сургутского депутата, которую задержали из-за отсутствия маски

Российский дизайнер Артемий Лебедев вступился за помощницу сургутского депутата Наталью Макагон, которую жестко задержали в гипермаркете «Лента» из-за нарушения масочного режима.

«У нее просто нет маски. Там ни у кого их нет, все ходят без масок, уже доказано, что они абсолютно не нужны. Зачем-то заломал бабу, опозорил российскую полицию», – высказался Лебедев в одном из роликов у себя на YouTube-канале.

Напомним, что помощницу Евгения Барсова оштрафовали два раза: за сопротивление сотруднику полиции и нарушение масочного режима, общая сумма взыскания составляет 4000 рублей. Макагон в своем видеообращении заявила, что готова дойти до Верховного суда в поисках правды. Она уже написала жалобы в прокуратуру и следственный комитет.