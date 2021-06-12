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Ни ограды, ни ливневки: парк в 32 микрорайоне Сургута обратил на себя внимание двумя проблемами

Жители Сургута пожаловались на покосившуюся ограду у пруда и засыпанную ливневку

Ни ограды, ни ливневки: парк в 32 микрорайоне Сургута обратил на себя внимание двумя проблемами
фото: Твой Сургут

Сургутяне, проживающие в 32 микрорайоне, столкнулись сразу с двумя проблемами. Во-первых, горожане заметили, что ограждение у пруда заметно покосилось. Во-вторых, из-за испорченной дождевой канализации начало подтапливать парк.

«Просим восстановить ограждение пруда в парке 32 микрорайона. Строители новой школы, «благоустраивая» территорию между парком и забором школы, засыпали ливневку песком, преградив отвод воды. Потоп не заставил себя ждать. Нарушена экосистема парка, деревья стоят в воде», – пожаловалась сургутянка Татьяна.

В администрации на просьбу разобраться ответили, что ограждение было нарушено еще до начала облагораживания указанной территории, но когда будут его приводить в порядок – неизвестно. Судьба испорченного водоотвода менее туманна, работники обязались очистить ливневку до 15 июня


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Сегодня в 11:48, просмотров: 178, комментариев: 0
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