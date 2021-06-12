Жители Сургута пожаловались на покосившуюся ограду у пруда и засыпанную ливневку

Сургутяне, проживающие в 32 микрорайоне, столкнулись сразу с двумя проблемами. Во-первых, горожане заметили, что ограждение у пруда заметно покосилось. Во-вторых, из-за испорченной дождевой канализации начало подтапливать парк.

«Просим восстановить ограждение пруда в парке 32 микрорайона. Строители новой школы, «благоустраивая» территорию между парком и забором школы, засыпали ливневку песком, преградив отвод воды. Потоп не заставил себя ждать. Нарушена экосистема парка, деревья стоят в воде», – пожаловалась сургутянка Татьяна.

В администрации на просьбу разобраться ответили, что ограждение было нарушено еще до начала облагораживания указанной территории, но когда будут его приводить в порядок – неизвестно. Судьба испорченного водоотвода менее туманна, работники обязались очистить ливневку до 15 июня