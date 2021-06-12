«Торговый переулок» на проспекте Мира в Сургуте будет проверяться полицейскими

Сургутяне пожаловались на уличную торговлю на одной из крупных улиц города. Так, по их словам, на проспекте Мира, 28 открылись вещевые и овощные палатки.

«Непонятно на каком основании осуществляют свою торговую деятельность, данная территория не является площадью для рынка», – написала местная жительница Ольга на местном портале для жалоб.

В администрации города отреагировали быстро – теперь этот торговый переулок будет периодически проверяться силовиками, а пойманных нарушителей оштрафуют:

«В рамках профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений, указанное место несанкционированной торговли включено в график совместных выездных мероприятий контрольного управления Администрации Сургута и УМВД», – ответил специалист отдела административного контроля Рифат Галиуллин.

Отметим, что в 2021 году составлено 208 протоколов на уличных торговцев.