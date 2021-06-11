В три школы Сургута пришли сообщения о минировании

В Сургуте и Сургутском районе вечером в пятницу, 11 июня, спецслужбы работали в четырех школах, куда поступили сообщения о минировании. По данным СМИ, злоумышленники прислали письма в три учебных заведения города и одно района.

«Все происходит по традиционной схеме. На электронные почты образовательных учреждений приходят сообщения с угрозами о возможном взрыве. Есть все признаки, что речь идет о лжеминировании. Но в любом случае информация проверяется, на объектах работают специалисты, в том числе вместе с кинологами», — цитирует анонимного собеседника «Ура.ру».

Полицейские не нашли подозрительных предметов при осмотре зданий и прилегающих территорий, уточняет «СургутИнформТВ».

Официально подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось.