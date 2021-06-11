Сургутянам напомнили о запрете купания в городских водоемах

В Сургуте нет ни одного водоема, пригодного для купания. Об этом горожанам напомнили в пресс-службе администрации города.

В городе оборудовано несколько пляжей, расположенных у реки Сайма в районе парка «За Саймой», у реки Чёрная, расположенный по улице Аэрофлотская и в районе НСТ «Рассвет-60». Но они «используются исключительно в целях рекреации и принятия воздушных ванн, купание в них также, как и во всех водоёмах города запрещено». Ограничение действует из-за того, что вода не соответствует требованиям, предъявляемых санврачами.

За нарушение правил грозит штраф.

Ранее стало известно, что в Сургуте этим летом планируют открыть первый частный пляж.