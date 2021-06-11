Наталья Макагон получила второй штраф после скандального задержания в гипермаркете Сургута

Помощница депутата думы Сургута Евгения Барсова Наталья Макагон получила второй штраф после скандального задержания в гипермаркете «Лента» в Сургуте. Городской суд назначил женщине штраф в 2000 рублей за отсутствие маски, сообщили siapress.ru в пресс-службе инстанции. Ранее Макагон была оштрафована на такую же сумму за неповиновение сотрудникам полиции и заявила, что оспорит решение суда.

Полицейские также считали, что Макагон надо привлечь за мелкое хулиганство, но эти обвинения с женщины сняты.

Наталью Макагон задержали с применением силы за то, что она находилась в гипермаркете без маски. В полиции убеждены, что женщина спровоцировала конфликт. Помощница депутата в видеообращении сообщила, что планирует дойти в поисках правды до Верховного суда. Известно, что она уже обратилась в прокуратуру.