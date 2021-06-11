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​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши

Афиша мероприятий на праздничные выходные в Сургуте с 12 по 14 июня

​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши
Фото: siapress.ru

Сургут активно начал подготовку к длинным выходным. Масса увлекательных культурных и спортивных мероприятий ждет сургутян в эти выходные. Напомним, что в Югре в преддверии 12 июня ввели послабления для проведения массовых мероприятий на улице. Маски – обязательное условие.

В этом году единой площадки мероприятия, как таковой, не будет. Каждый может выбрать занятие по душе. Мероприятия стартуют с 11 июня.

Филармония

Праздничный концерт

Вход по пригласительным. На него смогут попасть представители общественных организаций, предприятий города, сургутяне, удостоенные наград разного уровня; почетные граждане Сургута и лица, занесенные на доску почета.

Трансляция мероприятия будет осуществляться на местных телеканалах 12 июня в 18.00.

«Вальс над городом»

Концерт симфонического оркестра под открытым небом. Насладиться звуками живой музыки сургутяне смогут в свободном доступе 14 июня в 12.00. В программе заявлены произведения Чайковского, Глинки, Дунаевского, Дворжака, Хачатуряна, Свиридова и Таривердиева.

Сургутский краеведческий музей

«Биография нефти. Ф.К. Салманов»

Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося человека, геологоразведчика, первооткрывателя нефти в Западной Сибири. Это событие сопряжено с празднованием Дня города Сургута. Выставка работает с 10 июня.

«История Сургутского здравоохранения»

Виртуальный проект презентуют сегодня, 11 июня. Девять интерактивных статей повествуют о становлении медицинской отрасли Сургута.

Место проведения: Музейный центр, ул. 30 лет Победы, 21/2.
Телефон для справок: 51-68-20.

Культурный центр «Порт»

«Pro Сургут»

Выставка представляет город глазами местных художников – молодых профессионалов. На ее открытии 11 июня в 18:00 выступит группы «Весна бэнд».

Вход – 100 рублей

«SurGoodDay»

Познавательный квест посвящен истории города, его знаковым местам и достопримечательностям. Организаторы рекомендуют проходить квест на велосипеде. Участие бесплатно, нужен только заряженный смартфон с приложением «В контакте» или «Instagram».

Старт 12 июня в 12.00. Запись на участие через личные сообщения группы Культурного центра «Порт».

Арт-резиденция

Фото-кросс «Любимый город»

Начало мероприятия 12 июня в 10.00. Участникам потребуется только фотоаппарат или мобильный телефон для съемки уголков Сургута. Здесь ждут как новичков, профессионалов, так и детей. По итогом фото-кросса, лучшие работы представят в соцсетях и на специальной фотовыставке в арт-резиденции.

Городской культурный центр

«Сургут – наш общий дом»

Праздничный концерт, который поможет узнать больше о народах, проживающих в городе, окунет в историю сибирского города.

Городской молодежный велопробег

В этот день сургутян объединит не только культура, но и спорт. Старт участников запланирован с площади Советов в 12.30. Конец трассы - сквер у гипермаркета «Богатырь».


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Сегодня в 15:30, просмотров: 546, комментариев: 0
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