В Сургуте жители двух домов встали на защиту зеленой зоны в их дворе

Жители домов на Энергетиков, 35 и 37 возмущены массовой вырубкой деревьев вокруг детской площадки. Едва распушившиеся березы нещадно срубили работники «ЖЭУ-5». Под горячую руку попали как молодые, так и взрослые деревья. Возмущенные таким варварством жители сообщили об этом в редакцию siapress.ru.

Собственников попытались успокоить коммунальщики: мол, ведутся профилактические работы. Якобы в ураган высокие березы подвергают опасности припаркованный транспорт и гуляющих детей. В самом «ЖЭУ-5» ссылаются на собранные подписи в пользу спила веток деревьев у жителей одного из соседних домов – проезд Советов, 3. Однако о срубе целого дерева речи не было.

Стоит отметить, что в Сургуте такое действительно случалось – сильный ветер сломал дерево. Тем не менее, у жильцов вызывает сомнение компетентность работников ЖЭУ в вопросе определения «опасных» и «неопасных» берез. На фото видно, что срубленные стволы – а теперь уже пни – вовсе не трухлявые. Негодуют собственники и от того, что это варварство происходит за их счет.

Так, после возмущения сургутян коммунальщики пообещали жителям высадить другие низкорослые растения – к примеру, сирень. Но эти обещания не успокоили пыл горожан.