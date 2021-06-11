Фонтан на площади Советов в Сургуте будут ремонтировать до конца осени

Жители Сургута возмущены неприглядным видом фонтана площади Советов, а еще больше сроками проведения ремонтных работ, указанных в паспорте объекта. Согласно ему портить эстетический вид главной площади ремонт будет до самого снега:

«На площади Советов могут сорваться уличные концерты музыкантов филармонии, которые запланированы во второй половине июня в честь Дня города. Судя по цифрам в паспорте объекта, реставрационные работы завершатся в третьем квартале 2021 года и все лето и осень сургутянам придется лицезреть стройку. Не говоря уже о публике, которая должна как-то разместиться на концертах оркестра именно на территории ремонтных работ», – рассказал горожанин Георгий Степанов.

В администрации города корреспонденту siapress.ru ответили, что на время проведения мероприятия ремонт будет приостановлен. Однако такой ответ горожан не устроил.

«Вопрос не в процессе ремонта как таковом (понятно, что в праздники бригада не выйдет на объект), а в том, что в эпицентре действа раздрай. Как говорится, ни раньше, ни позже. Почему нет взаимодействия между службами городской администрации? Кто вообще согласовал работы в такие короткие летние месяцы, когда еще не закончен сезон в филармонии, когда люди гуляют с детьми, воспитанники пришкольных лагерей посещают площадь?» – спрашивает пенсионер.