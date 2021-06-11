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Жители Сургута пожаловались на неприглядный вид фонтана на площади Советов, но таким он будет стоять до осени

Фонтан на площади Советов в Сургуте будут ремонтировать до конца осени

Жители Сургута пожаловались на неприглядный вид фонтана на площади Советов, но таким он будет стоять до осени
фото читателя

Жители Сургута возмущены неприглядным видом фонтана площади Советов, а еще больше сроками проведения ремонтных работ, указанных в паспорте объекта. Согласно ему портить эстетический вид главной площади ремонт будет до самого снега:

«На площади Советов могут сорваться уличные концерты музыкантов филармонии, которые запланированы во второй половине июня в честь Дня города. Судя по цифрам в паспорте объекта, реставрационные работы завершатся в третьем квартале 2021 года и все лето и осень сургутянам придется лицезреть стройку. Не говоря уже о публике, которая должна как-то разместиться на концертах оркестра именно на территории ремонтных работ», – рассказал горожанин Георгий Степанов.

В администрации города корреспонденту siapress.ru ответили, что на время проведения мероприятия ремонт будет приостановлен. Однако такой ответ горожан не устроил.

«Вопрос не в процессе ремонта как таковом (понятно, что в праздники бригада не выйдет на объект), а в том, что в эпицентре действа раздрай. Как говорится, ни раньше, ни позже. Почему нет взаимодействия между службами городской администрации? Кто вообще согласовал работы в такие короткие летние месяцы, когда еще не закончен сезон в филармонии, когда люди гуляют с детьми, воспитанники пришкольных лагерей посещают площадь?» – спрашивает пенсионер.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 256, комментариев: 0
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