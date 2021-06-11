Заболеваемость COVID-19 в Сургуте выросла в 4 раза

В четыре раза выросло новых случаев ковида, ежедневно выявляемых в Сургуте. Об этом сегодня рассказал главный врач городской поликлиники №1 Максим Слепов. Так, если ранее в лаборатории определяли от трех до пяти случаев, то, например, за вчерашний день этот показатель подскочил до 19. В регионе ситуация развивается по тому же сценарию: с начала месяца количество заболевших выросло на 39 процентов.

По данным Роспотребнадзора, основные места заражения — магазины, рестораны, общественный транспорт, аэропорты и вокзалы. Большая часть заболевших — взрослое население.

Единственный способ справиться с инфекцией — вакцинация, подчеркивают специалисты: «Сегодняшнюю ситуацию можно сравнить с авианалетом. И вакцинация — это бомбоубежище». Чтобы победить COVID-19, необходимо привить 181,5 тысячи сургутян — это 60 процентов взрослого населения города. На данный момент вакцинировано 74 тысячи.

Привиться можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Завтра один из них будет дежурить возле «Россетей» на Университетской, у входа в парк «За Саймой». Получить вакцину может любой гражданин Росси вне зависимости от места прописки. Необходимые документы — СНИЛС, страховой полис и паспорт.