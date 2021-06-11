В Сургуте появилось новое граффити у дома-музея Фармана Салманова

Молодые художники Сургута объединились и сделали творческий подарок городу ко дню рождения Сургута. Новый шедевр стрит-арта появился напротив мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова». Он также приурочен к 90-летию со дня рождения легендарного геологоразведчика и 60-летию первого полета человека в космос. Так уличные художники дали старт арт-проекту «Городской пленэр. Сургут - я так вижу 2021».

«Этой работой мы поддерживаем и задаем тон молодым художникам, которые будут создавать на пленэре, в рамках арт-проекта в период с 11 по 15 июня, индивидуальные работы в самых разных техниках, используя любимые материалы», – отметила Анна Чиняева, руководитель молодежного центра «Цвет».