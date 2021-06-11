Жители Сургута пожаловались на мусор, который сбрасывают в водоем сквера Старожилов

Жители Сургута пожаловались на загрязнение водоема, который протекает через сквер Старожилов. По словам горожан, мусор в реку сбрасывают сами жильцы близлежащих домов.

«Я часто там гуляю, поэтому мне сразу бросилась в глаза эта грязь. Это же некрасиво, вредит природе, а рядом гуляют дети и тоже смотрят на это все», – пожаловалась местная жительница корреспонденту siapress.ru.

В администрации города представителю информационного агентства ответили, что по данному факту контрольное управление проведет проверку, результаты которой станут известны позднее.