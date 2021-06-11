В Сургуте сбили ребенка, который катался во дворе на самокате

В Сургуте сбили маленького мальчика на самокате. Инцидент произошел накануне, 10 июня, в 20:13 на улице Ленина. Ребенок отделался травмами.

По предварительным данным, водитель «Лады Весты» не успел затормозить, когда 11-летний пешеход оказался на проезжей части. Отмечается, что мальчик выехал из-за припаркованного авто.

«На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 11 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 30 – за нарушение требований к перевозке детей», – также подчеркнули в Госавтоинспекции Югры.