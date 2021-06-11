8 июня сургутскому Центру охраны материнства и детства разрешили начинать работу

Сургутский Центр охраны материнства и детства 8 июня получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В Югре создан Центр материнства и детства, который будет сопровождать мам с момента зачатия, обеспечивая ее здоровье и здоровье ребенка, до достижения ребенком пятилетнего возраста. В автономном округе численность детского населения за последние пять лет выросла на пять процентов. Количество многодетных семей увеличилось в три раза. Создание условий для рождения детей в семьях, поддержка многодетных семей – это эффективный механизм», – почеркнула глава Югры Наталья Комарова.

«На Севере всегда ценили человеческую жизнь. И сейчас важно инвестировать в охрану здоровья, строить такие учреждения, где высококлассные специалисты на лучшем оборудовании будут помогать появиться на свет здоровым детям, спасать жизни. Открытие центра станет важной вехой в развитии нашего здравоохранения», — сказал куратор проекта, замгубернатора Югры Вадим Шувалов.

Напомним, что площадь центра — 78 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 315 коек и 165 посещений в смену, в учреждении будут работать 800 специалистов. Его ресурсов хватит, чтобы принять роды у 10 тысяч жительниц Сургута и других муниципалитетов региона.