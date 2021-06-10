Этим летом в Сургуте появится пляж

В Сургуте этим летом должен появиться пляж – его обустраивают у Саймы между Югорским трактом и Преображенским храмом. Работы ведет компания «Паис компани». Для отдыхающих вход в зону отдыха будет свободным, заплатить придется только за дополнительные услуги.

«В прошлом году открытия центра отдыха не случилось из-за пандемии. Проделан большой фронт работ. Осталось установить ограждения и провести электроэнергию. Скоро из Москвы привезут прицепную пляжеуборочную технику», - рассказал «Вестнику» директор компании Павел Плиев.

О том, что в Сургуте наконец-то откроют пляж siapress.ruрассказывал в прошлом году. В зоне отдыха будут обустроены трамплин для прыжков в воду, киоски с мороженым, можно будет арендовать шезлонг, водный транспорт или выбрать другое развлечение. Говорят, что здесь можно будет даже купаться.

Напомню, что ранее санврачи Югры проверили 27 водоемов округа, где купаются и отдыхают люди. Купаться можно только в трех. Ни один из них не расположен в Сургуте.

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