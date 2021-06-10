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Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа

Этим летом в Сургуте появится пляж

Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа
Фото: siapress.ru

В Сургуте этим летом должен появиться пляж – его обустраивают у Саймы между Югорским трактом и Преображенским храмом. Работы ведет компания «Паис компани». Для отдыхающих вход в зону отдыха будет свободным, заплатить придется только за дополнительные услуги.

«В прошлом году открытия центра отдыха не случилось из-за пандемии. Проделан большой фронт работ. Осталось установить ограждения и провести электроэнергию. Скоро из Москвы привезут прицепную пляжеуборочную технику», - рассказал «Вестнику» директор компании Павел Плиев.

О том, что в Сургуте наконец-то откроют пляж siapress.ruрассказывал в прошлом году. В зоне отдыха будут обустроены трамплин для прыжков в воду, киоски с мороженым, можно будет арендовать шезлонг, водный транспорт или выбрать другое развлечение. Говорят, что здесь можно будет даже купаться.

Напомню, что ранее санврачи Югры проверили 27 водоемов округа, где купаются и отдыхают люди. Купаться можно только в трех. Ни один из них не расположен в Сургуте.

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10 июня в 18:26, просмотров: 816, комментариев: 3
Комментарии:
sst
не нравится
10 июня в 18:52
пляж будет...в воду нельзя....как то все по русски....
Severin
не нравится
10 июня в 20:34
Пляж - это Отлогий берег водоема, удобный для купания и принятия солнечных ванн...
Андрей Евдокимов
не нравится
Сегодня в 01:56
Странно на что строят? Компания ПАИС КОМПАНИ" с выручкой в 360 тысяч, ( у которой есть судебные дела с администрацией сургута, не стал вдаваться в подробности почему). есть "ЮБС" Минусовая , есть "ТЭКО" тоже минусовая, загадка как все должно обрести жизнь! Но если будет пляж , будет сервис и возможность купаться, будет круто!
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