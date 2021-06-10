На улице Пушкина в Сургуте сгорела квартира

В четверг, 10 июня, около 14.00 на улице Пушкина в Сургуте произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Загорелась квартира на четвертом этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек, двоих человек спасли пожарные.

В горящую квартиру пожарным удалось попасть через балкон. Внутри был обнаружен 56-летний мужчина без сознания, передает «СургутИнформТВ». Пострадавшего передали медикам.

На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. «Открытое горение ликвидировано в 14.09 на площади 18 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается органами дознания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.