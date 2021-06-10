Прием заявок на конкурс «Предприниматель года» завершается в Сургуте

Последний шанс бизнесменам заявить о себе — 11 июня: завтра в Сургуте завершится прием заявок на конкурс «Предприниматель года» по итогам 2020-го.

Как сообщают в администрации Сургута, подать заявку можно по электронной почте business@admsurgut.ru или лично обратиться в отдел развития предпринимательства по адресу: Энгельса, 8, кабинет 506. Все подробности — на инвестпортале администрации и по телефонам (3462) 522-083, 522-120, 522-122.

Напомним, что в этом году, под впечатлением от сериала «Ход королевы», все номинации стилизованы под шахматную тематику — например, номинация «Социальное предпринимательство» стала «Сицилианской защитой», «Успешный старт» — «Ферзевым гамбитом», «Деловая женщина» — собственно «Ходом королевы» и т.д.