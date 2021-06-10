В администрации Сургута очередная отставка – уходит Олег Черемисин

Очередные кадровые изменения в администрации Сургута. На этот раз мэрию покидает руководитель «Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Олег Черемисин. Эту информацию корреспонденту siapress.ru подтвердил замглавы Сургута Сергей Полукеев.

«Олег Валерьевич, действительно, принял решение уйти с занимаемой должности, — прокомментировали в управлении массовых коммуникаций администрации города. — Завтра, 11 июня, у него последний рабочий день. Перед заместителем главы города Сергеем Полукеевым сейчас стоит задача подобрать кандидатуру на должность руководителя дирекции и утвердить у главы города Андрея Филатова. Ожидается, что это произойдет очень оперативно, поскольку «Дирекция дорожного транспорта и жилищно-коммунального комплекса» курирует такой важный блок работы, как ремонты дорог, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

В муниципальном пуле чиновник курирует все, что связано с ремонтом и содержанием городских дорог, а также общественным транспортом. В этой должности он проработал чуть меньше года.

Ранее siapress.ru писал о том, что свой пост покидает заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Константин Карпеткин. Таким образом, это уже вторая отставка в хозяйственном секторе сургутской администрации.