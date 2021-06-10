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​Еще одна отставка: директор дорожно-коммунальной службы Сургута увольняется

В администрации Сургута очередная отставка – уходит Олег Черемисин

​Еще одна отставка: директор дорожно-коммунальной службы Сургута увольняется
Фото: siapress.ru

Очередные кадровые изменения в администрации Сургута. На этот раз мэрию покидает руководитель «Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Олег Черемисин. Эту информацию корреспонденту siapress.ru подтвердил замглавы Сургута Сергей Полукеев.

«Олег Валерьевич, действительно, принял решение уйти с занимаемой должности, — прокомментировали в управлении массовых коммуникаций администрации города. — Завтра, 11 июня, у него последний рабочий день. Перед заместителем главы города Сергеем Полукеевым сейчас стоит задача подобрать кандидатуру на должность руководителя дирекции и утвердить у главы города Андрея Филатова. Ожидается, что это произойдет очень оперативно, поскольку «Дирекция дорожного транспорта и жилищно-коммунального комплекса» курирует такой важный блок работы, как ремонты дорог, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

В муниципальном пуле чиновник курирует все, что связано с ремонтом и содержанием городских дорог, а также общественным транспортом. В этой должности он проработал чуть меньше года.

Ранее siapress.ru писал о том, что свой пост покидает заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Константин Карпеткин. Таким образом, это уже вторая отставка в хозяйственном секторе сургутской администрации.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 559, комментариев: 8
Комментарии:
Ыть
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Сегодня в 15:35
Ну ушел и ушел
testimonium paupertatis Ыть
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Сегодня в 16:00
А как же дороги? Что же теперь с ними-то будет? Об этом ты подумал, Ыть?!
Ыть testimonium paupertatis
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Сегодня в 16:09
До него с ними что то же было? ну шо вы в самом деле то?
testimonium paupertatis?
testimonium paupertatis Ыть
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Сегодня в 16:12
Ну не знаю, что там с ними было! Но теперь дороги без присмотра, начнут сейчас по ним ездить всякие...
ННФ testimonium paupertatis
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Сегодня в 16:18
А если найдут такого, который будет хорошо за ремонтом следить и уборку дорог нормальную организует? Систему же сломают! Вековые традиции! Варвары!
testimonium paupertatis ННФ
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Сегодня в 17:15
Не знаю! В Лангепасе таких вроде не было!
Альберт Леонов
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Сегодня в 17:36
Жизнь такая, одни уходят, другие приходят.
Швондер.
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Сегодня в 17:45
Помер Максим и хрен с ним. Помню что чувак боролся с бродячими собаками. Ну за победу собак
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