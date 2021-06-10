Сургутнефтегаз увеличил инвестиции в добычу нефти

В 2020 году Сургутнефтегаз увеличил инвестиции в добычу на пять процентов – до 216,8 миллиарда рублей. Запасы нефти по категории AB1C1 выросли на 59,4 миллиона тонн. Цифры из отчета компании публикует «Финам».

Большая часть инвестиций направлена в Западную Сибирь, Восточной Сибири досталось 12,5 процента инвестиций. При этом в Восточной Сибири компания нарастила добычу нефти почти на шесть процентов, до около 10 миллионов тонн.

Сургутнефтегаз признан самой прибыльной компанией по итогам прошлого года. Предприятие показало прибыль в 743 млрд рублей.