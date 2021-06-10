16+
Логотип Сиапресс
USD  72,1974   EUR  87,8065  

Новости

Больше новостей
Сколько времени в день вы проводите «в смартфоне»?
Комментировать
0
Допускаете ли вы просрочку по кредитам?
Комментировать
0
За последний год ваши сбережения...
Комментировать
0
Вы следите за новостями об инфляции?
Комментировать
0
Разрисованные скульптуры Вавакина в Сургуте — это…
Комментировать
0
Больше опросов

​Самая прибыльная компания страны инвестировала в добычу нефти 217 миллиардов за год

Сургутнефтегаз увеличил инвестиции в добычу нефти

​Самая прибыльная компания страны инвестировала в добычу нефти 217 миллиардов за год
Фото: pixabay.com

В 2020 году Сургутнефтегаз увеличил инвестиции в добычу на пять процентов – до 216,8 миллиарда рублей. Запасы нефти по категории AB1C1 выросли на 59,4 миллиона тонн. Цифры из отчета компании публикует «Финам».

Большая часть инвестиций направлена в Западную Сибирь, Восточной Сибири досталось 12,5 процента инвестиций. При этом в Восточной Сибири компания нарастила добычу нефти почти на шесть процентов, до около 10 миллионов тонн.

Сургутнефтегаз признан самой прибыльной компанией по итогам прошлого года. Предприятие показало прибыль в 743 млрд рублей.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 11:17, просмотров: 486, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Розалия Сабитова: «Из ХМАО на конкурс приезжают сильные, подготовленные девушки, которые всегда возвращаются с каким-то титулом» 1203
  2. Ревнивец убил бывшего мужа своей сожительницы и чуть не зарезал его друга 1026
  3. Два жителя Сургута нелегально продавали огнестрельное оружие // ВИДЕО 999
  4. Дресс-кроссинг – это не просто «пришел, взял, ушел». Это возможность встать на экологичный путь 750
  5. ​Не витамины – одна химия! // Обзор СИА-ПРЕСС 628
  6. ​Еще одна отставка: директор дорожно-коммунальной службы Сургута увольняется 558
  7. ​Самая прибыльная компания страны инвестировала в добычу нефти 217 миллиардов за год 486
  8. ​Освободили руки: продавцам Югры разрешили работать без перчаток 473
  9. ​В Югре утвердили схему, по которой можно проводить массовые мероприятия на улице 460
  10. ​Югорчане держат на счетах почти 500 миллиардов рублей 414
  1. ​Вартовчанин, который сбил женщину и ее сына на остановке, сдался полиции 4918
  2. К обсуждению реновации пр. Ленина должны быть приглашены несистемно мыслящие люди, где-то даже сумасшедшие... 3917
  3. Жесткое задержание: помощницу депутата Сургута полицейский задержал за нарушение масочного режима // Видео 3726
  4. Елена Трофимова: «С начала 2019 года в Сургуте возбуждено 77 уголовных дел на создателей фирм-однодневок» 3475
  5. Опубликовано фото водителя, который врезался в остановку с людьми в Нижневартовске 3423
  6. ​«Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим» 3307
  7. ​Машины вынесло на тротуар: в ДТП в Нижневартовске погиб человек 3261
  8. ​Зеленые войны: футбольное поле стало камнем преткновения благоустройства «Экопарка «За Саймой» 2948
  9. Елена Соловьёва: «Нас ждут Греция, Хорватия, Черногория, но авиасообщения с ними прекращены. Зато открыты Маврикий, Португалия, Сейшелы — что далеко и дорого» 2836
  10. ​Страх перед молодежью 2566
  1. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 14055
  2. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 11699
  3. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 11698
  4. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 11526
  5. Школьников, испортивших надгробия в Нефтеюганске, поставили на учет 10485
  6. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 10453
  7. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 9995
  8. ​В Нефтеюганске во время пьяной поножовщины погибла женщина и пострадали двое мужчин 9991
  9. Нефтеюганск атаковали гадюки 9523
  10. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 9340

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика