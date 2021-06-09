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Два жителя Сургута нелегально продавали огнестрельное оружие // ВИДЕО

В Сургуте полицейские и ФСБ задержали сбытчиков огнестрельного оружия

Два жителя Сургута нелегально продавали огнестрельное оружие // ВИДЕО
фото, видео: УМВД Сургута

ФСБ по Тюменской области совместно с сургутскими полицейскими накрыли банду, которая сбывала огнестрельное оружие. Силовики установили, что двое горожан 35 и 27 лет продали переделанный пистолет Макарова, который мог стрелять боевыми патронами, и другие боеприпасы.

Также у одного из злоумышленников в квартире обнаружили самозарядный карабин, который был также изменен: у владельца оружия появилась возможность стрельбы со сложенным прикладом.

«По данным фактам в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1. ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. Младший фигурант взят под стражу, а с его подельника взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. А также в ходе оперативных мероприятий было установлено, что 58-летний отец одного из фигурантов незаконно хранил патроны для охотничьего огнестрельного нарезного оружья в своём гараже. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – указано в пресс-релизе.

Покупателя, кстати, найти смогли – полицейские уже установили его личность.


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09 июня в 17:58, просмотров: 392, комментариев: 0
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