Подрядчик Югорского фонда капремонта возместит ущерб сургутянам, чьи квартиры залило дождем в результате капремонта

Квартиры двух домов в Сургуте на Мелик-Карамова - 76А и 76Б - затопило дождевыми водами. Там ведутся работы по ремонту крыши по заказу Югорского фонда капремонта. Подрядчик не успел закрыть кровлю, в результате чего от сильного дождя в двух пятиэтажках в общей пострадало сложности 16 квартир. На встречу с жителями приехал врио генерального директора Югорского фонда капремонта Андрей Бойко.

«Врио главы фонда сообщил собственникам, что до 10 июня 2021 года будет составлен график, по которому подрядчик будет устранять ущерб, нанесенный их квартирам в результате затоплений. Кроме того, он напомнил, что подрядная организация дает гарантию 5 лет на выполненные работы», – сообщают в фонде капремонта.