Власти Сургута рассказали, каким будет праздничное одеяние города ко Дню России

Праздничное оформление ко Дню России и Дню города в Сургуте выдержано в традиционной концепции. Это цвета российского триколора и изображения памятных мест, узнаваемых для жителей города, на визуальных конструкциях. В отдельных частях города уже можно наблюдать, как преобразился муниципалитет к торжеству. В 2021 году оформление частично обновилось, но большая часть его осталась неизменной: это отдельно стоящие флажные конструкции, пилоны, флаги на опорах освещения, баннеры, брандмауэры и панно. Последние расположились на торцах зданий на улицах Энергетиков и проспекте Набережном.

Традиционно свой вклад в праздничное оформление города вносят градообразующие предприятия «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут». В целом на эстетическую подготовку к праздникам город потратил 2,9 миллионов рублей. Представители администрации добавили, что к следующему году уже сейчас присматривают новинки.

«Сегодня прорабатывается вопрос о приобретении новых праздничных конструкций, которые можно будет увидеть уже в следующем году. Помимо флагов, это малые архитектурные формы более современного образца. В настоящее время идет запрос котировок, мониторинг по завода-изготовителям, по видам и форме конструкций. Отбор вариантов будет проходить на заседании рабочей группы», – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод.

В администрации также анонсировали, что в честь праздника 12 июня организуют как онлайн, так и офлайн-мероприятия.Чем порадуют сургутян после долгого отсутствия массовых гуляний, станет известно завтра, 10 июня.