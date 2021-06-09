Наталья Макагон, жестко задержанная в супермаркете Сургута, заплатит штраф за неповиновение полицейским

Сургутский городской суд оштрафовал помощницу депутата думы Сургута Евгения Барсова Наталью Макагон за неповиновение полиции. Ей назначен штраф в 2000 рублей, сообщили siapress.ru в пресс-службе инстанции.

На 11 июня назначены заседания, на котором вынесут решения по двум другим административным делам – женщине грозит наказание за отсутствие маски и мелкое хулиганство. По этим статьям КоАП также предусмотрено наказание в виде штрафов, либо административного ареста.

Напомню, Наталью Макагон жестко задержали стражи порядка в супермаркете «Лента» за отсутствие маски. Видео задержание было распространено в сети и вызвало неоднозначную реакцию. В полиции считают, что задержанная сама спровоцировала конфликт. Помощница депутата планирует дойти в поисках правды до Верховного суда – об этом она заявила в видеообращении.

Известно также, что решение суда о штрафе в 2000 рублей женщина планирует обжаловать.