Сургутский бизнесмен Андрей Копайгора останется под арестом до конца июня

Сургутский городской суд продлил арест бизнесмену Андрею Копайгоре. Он останется под стражей до 20 июня 2021 года, сообщает пресс-служба инстанции. Арест продлен по ходатайству руководителя следственной группы по особо важным делам.

Андрей Копайгора обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, связанных с хищениями денег граждан и организаций. Потерпевшими по уголовным делам проходят 500 человек, а ущерб превышает миллиард рублей.

Бизнесмен арестован в феврале 2021 года, под арестом он находится уже больше четырех месяцев.

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