Сургутянин Максим Гамецкий поставил рекорд — сдвинул с места самолет

Лайнер ко взлету готов: самый сильный человек Сургута, Югры и Тюменской области Максим Гамецкий сдвинул с места 40-тонный самолет Boeing 737-500 и установил новый рекорд России по truck-pull plane.

Событие приурочено к Дню города. На то, чтобы заставить огромный пассажирский самолет сдвинуться с места, у Максима Гамецкого было три попытки. Первые две к результату не привели, на третьей же шасси лайнера пришли в движение — силач тянул самолет за канат.

Новый рекорд зафиксировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко — сертификат главному герою вручили тут же, на аэродроме.

Фоторепортаж о событии смотрите позже на siapress.ru, сейчас же можно увидеть собственно момент триумфа.