Жители 40 микрорайона в Сургуте продолжают страдать из-за грязной воды

Ржавый осадок на дне кружки или чайника. Такими фотографиями продолжают делиться жители 40 микрорайона в домовых чатах. Ранее siapress.ru писал о том, что проблема с качеством ресурса в домах жителей 38 и 42 микрорайонов возникла из-за строительства дороги 5з. С 24 мая там проводятся мероприятия по техническому перевооружению магистрального водовода. Однако проблема коснулась и соседнего 40 микрорайона. Фото жидкости с осадком на дне корреспонденту СИА-ПРЕСС прислали с Крылова, 32.

При этом днем ранее, 8 июня, в Горводоканале заверили, что в двух указанных микрорайонах проблему удалось решить после промывки магистрального водопровода. В ближайшее время коммунальщики возьмут пробы воды на выходе и отправят на экспертизу. Пока запасаться питьевой водой горожане продолжают из водовозки.