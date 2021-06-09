Прокуратура Сургутского района признала дом аварийным и добилась его скорейшего расселения

Аварийный дом в поселке Федоровском Сургутского района расселят уже в ближайший год. Такое решение поддержал Сургутский районный суд, который согласился с доводами прокуратуры. «Прокуратурой Сургутского района проведена проверка в интересах жительницы г.п. Федоровский по вопросу нарушения жилищных прав. Проверкой установлено, что заявительница проживает в доме, признанном аварийным, со сроком отселения 01.01.2024», – сообщает Прокуратура Югры.

При том, что износ конструкций составляет 77%, что нарушает право жильцов на благоприятные условия проживания, главе поселения было выписано представление для устранения нарушений. Однако меры предприняты не были. Теперь суд обязал администрацию поселения расселить дом до 1 марта 2022.