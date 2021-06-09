В Сургуте, по результатам общественного голосования, благоустроят четыре парка

Сургут – единственный муниципалитет в Югре, где, по итогам общественного голосования, будут благоустраивать сразу четыре объекта, несмотря на то, что с большим отрывом выиграл проект «Экопарк за Саймой» (за него проголосовало более 16 тысяч человек). Также будут приводить в порядок сквер, прилегающий к Дворцу Торжеств, и парковые зоны у микрорайонов 20А и 8.

«Для некоторых территорий проекты уже созданы, и по ним ведут строительные работы (например, парк «За Саймой»), часть еще в работе, а некоторые проекты еще предстоит создать», – отметили в пресс-службе мэрии Сургута.

Отметим, что более 110 тысяч жителей округа отдали свои голоса за понравившиеся проекты. Всего в 16 муниципалитетах обновят или обустроят скверы и парки, набережные и зоны отдыха.